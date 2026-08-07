Comienza el acto de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

Tras la constatación del cuórum legislativo, una comisión compuesta por senadores y representantes de la Cámara de varios partidos se dirigió a otro lugar para invitar a De la Espriella a dirigirse a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se lleva a cabo la ceremonia.

La sesión entró entonces en un prolongado receso a la espera del presidente electo y de su esposa, Ana Lucía Pineda, quienes transcurrida más de media hora, seguían sin llegar al auditorio.

En el acto es notoria la ausencia de los congresistas del Pacto Histórico, partido del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quienes no asisten a la investidura de De la Espriella, a quien consideran un presidente "ilegítimo", y muchos de ellos no reconocen su elección al sostener que hubo fraude.

Quienes sí asisten son los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), mientras que Ernesto Samper (1994-1998) y el premio Nobel de la Paz de 2016, Juan Manuel Santos (2010-2018) no fueron invitados.

Al auditorio, decorado con flores colombianas y con grandes pantallas en las que se lee 'Bienvenidos a la Patria Milagro', llegaron también el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast; y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.