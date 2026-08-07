Compañía de Gas de Trinidad y Tobago celebra luz verde para explotar yacimiento en Manatee

La aprobación de estos documentos supone un hito importante en el avance del proyecto de Manatee, un gran proyecto de explotación de gas natural en alta mar liderado por Shell en el país caribeño y que se prevé que su primera producción de gas tenga lugar en 2027, abasteciendo al mercado nacional.

El yacimiento de gas de Manatee hallado en 2005, forma parte del descubrimiento transfronterizo entre Venezuela y Trinidad y Tobago en Loran-Manatee, con alrededor de 10 billones de pies cúbicos de gas natural (283.168,47 metros cúbicos), 7,3 en la parte venezolana y 2,7 en Trinidad.

Por su parte, el Ministerio de Energía, Territorio y Asuntos Jurídicos señaló en un comunicado que la titularidad plena de la NGC sobre los terrenos y todas las estructuras asociadas resuelve una cuestión de larga data relativa a la ocupación del terreno, que se remonta a la construcción y puesta en marcha de la instalación por parte de British Gas entre 2004 y 2006.

"La adjudicación de la titularidad de estos terrenos a NGC permite que el Proyecto Manatee siga adelante sin demoras. Estas aprobaciones también proporcionan las autorizaciones necesarias para llevar a cabo las mejoras previstas y las obras de ampliación de la instalación", esgrimió el documento del Ministerio.

Como parte de un acuerdo entre NGC y Shell Trinidad, la instalación de Beachfield servirá como infraestructura terrestre clave para recibir gas del yacimiento Manatee.

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En este sentido, Saddam Hosein, ministro de Tierras y Asuntos Jurídicos y titular adjunto del Ministerio de Agricultura y Pesca, subrayó que le enorgullece haber desempeñado un papel fundamental en el impulso y la consolidación del sector energético del país con este proyecto.

Por otro lado, el presidente de NGC, Gerald Ramdeen, apuntó que la transferencia legal de los terrenos estatales fue el resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Tierras y Asuntos Jurídicos, la Oficina del Comisionado de Tierras del Estado y la compañía nacional.

"Al resolver un asunto que llevaba más de dos décadas pendiente, la actual dirección de NGC ha reforzado la importancia de la buena gobernanza, la gestión disciplinada de los activos estatales y las alianzas eficaces para respaldar la seguridad energética", concluyó Ramdeen.