Concluye en Honduras juicio contra testigo clave en caso de expresidente Hernández en EEUU

El juicio, iniciado el miércoles en Tegucigalpa, concluyó tras las pruebas periciales de la defensa y la presentación de conclusiones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría General y los abogados del acusado, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

El debate estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de Tegucigalpa, que convocó a las partes para el próximo 24 de agosto, a las 14:00 hora local (20:00 GMT), para emitir el fallo contra Ardón, un exalcalde por el ahora gobernante Partido Nacional que siguió las audiencias por videoconferencia por motivos de seguridad.

La Fiscalía acusa a Ardón y a su hermano Hugo Alfredo, actualmente prófugo, de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1,8 millones de dólares).

Según las investigaciones, ambos habrían dirigido desde 2003 una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, actividades con las que presuntamente obtuvieron ganancias ilícitas que posteriormente utilizaron para adquirir propiedades de alto valor, vehículos de lujo y fincas.

Ardón, señalado por las autoridades hondureñas como líder del denominado cartel AA, fue uno de los principales testigos de la Fiscalía estadounidense en el juicio contra el expresidente Hernández, en el que afirmó que el Cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de 2013 al entonces candidato del Partido Nacional.

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Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado por un tribunal federal de Nueva York en junio de 2024 e indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025.

Regresó al país centroamericano el pasado 26 de junio para enfrentar un proceso por blanqueo y fraude que califica de "persecución política".

Las autoridades hondureñas también han vinculado a Ardón, exalcalde en dos períodos de El Paraíso, departamento de Copán (oeste), entre 2006 y 2014, y a su hermano, con el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias 'el Chapo', y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente establecieron "alianzas criminales" para ampliar sus operaciones de narcotráfico en Honduras.

Alexander Ardón, que se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico, fue condenado en enero de 2025 a una pena de tiempo cumplido, es decir, igual al tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva a la espera de su juicio por lo cual no pasará más días en la cárcel, y a diez años de libertad supervisada, pero fue deportado en abril de 2025 para enfrentar el juicio por blanqueo en Honduras.