Condenan a 29 años de prisión a una policía por lavado de activos en Ecuador

Así lo confirmó la Fiscalía este viernes, que detalló que los sentenciados, identificados como Hernán P. y Yomaira C., fueron detenidos el pasado 15 de agosto de 2025 cuando se allanó su vivienda en el municipio de Daule durante el estado de excepción vigente entonces.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron una maleta con 589.630 dólares en efectivo escondida dentro de un armario y otros 2.461 dólares sobre una repisa de la misma habitación, es decir, un total de 592.091 dólares.

En la vivienda también fueron hallados tres vehículos que, junto con el dinero, hicieron presumir a las autoridades una posible dinámica de lavado de activos.

Según el Ministerio Público, las pruebas permitieron demostrar que Hernán P. introdujo al mercado 368.622 dólares y Yomaira C. otros 132.594 dólares que no guardaban relación con sus ingresos lícitos, incluidos los percibidos por la mujer como servidora policial.