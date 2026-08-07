De la Espriella cita el "puedo prometer y prometo" del expresidente español Adolfo Suárez

"Parafraseando a ese gran protagonista de la transición democrática española, Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo que gobernaré desde las regiones", afirmó De la Espriella en el discurso que pronunció en un cantón militar de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

Adolfo Suárez fue el primer presidente del Gobierno español, durante la transición democrática, entre 1976 y 1981, que en su discurso inaugural usó la fórmula "puedo prometer y prometo" para hablar de sus compromisos como gobernante.

El mandatario aseguró que dedicará "todas sus energías" a recorrer el territorio nacional porque, según dijo, "ningún compatriota puede sentirse abandonado por el Gobierno del Tigre", como denomina a su Administración.

"Y puedo prometer y prometo que trabajaré sin descanso para que, al concluir este mandato, Colombia pueda afirmar orgullosamente que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria", añadió.

De la Espriella anunció semanas antes de la investidura que instalará sedes alternas de la Presidencia en Barranquilla, Cali y Medellín y que convertirá la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá, en un museo, como parte de su apuesta por descentralizar el poder.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también hizo referencias a la transición democrática española durante el discurso que pronunció tras imponer la banda presidencial a De la Espriella, en el que al hablar de reconciliación señaló que "abundan ejemplos de que nada será posible sin convergencia y sentido colectivo".

"En el momento más crítico de su transición hacia la democracia, España dio el gran ejemplo en 1977", manifestó.

Henriquez agregó: "Enfrentados acérrimamente por las 500.000 muertes de la Guerra Civil y por 36 años de dictadura de Franco, los máximos dirigentes políticos de la izquierda, del centro y derecha fueron capaces de declinar sus rencores y pusieron de lado los intereses para negociar y definir con sus adversarios el plan político y económico, a través del cual se convirtió en un país próspero y exitoso cuando era de los más atrasados de Europa".