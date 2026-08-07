Delcy Rodríguez dice que plan habitacional por sismos ha beneficiado a unas 2.000 personas

Según un balance oficial ofrecido el lunes, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 41.624 hogares afectados, más de 6.000 fallecidos y más de 16.000 heridos.

"Esta semana ya hemos beneficiado prácticamente a más de dos mil personas, unas que se les entregó viviendas, otras que pudieron volver a su vivienda", dijo Rodríguez en un encuentro con juntas de condominio de edificios del municipio Sucre de Caracas, que fueron afectados por el doble terremoto.

La mandataria reiteró que el Gobierno, además de apoyar con la construcción de viviendas estatales, también está ofreciendo opciones de financiamiento para que las personas afectadas puedan adquirir viviendas nuevas o hacer reparaciones estructurales.

La semana pasada, Rodríguez indicó que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas y que las viviendas que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80 %.

Para las viviendas con un valor superior a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el Gobierno subsidiará el 50 %.

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Por su parte, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado viernes una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario tras los sismos.

Rodríguez también señaló hoy que ya firmó la ley de arrendamientos para que nuevas viviendas puedan entrar al mercado de alquileres.

El Gobierno además ha asegurado que está reparando más de 13.000 viviendas afectadas en los siete estados que sufrieron daños por el doble terremoto.