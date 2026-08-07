Denuncian al único partido ruso que critica la guerra para excluirlo de las elecciones

"Hoy, el partido Ródina (Patria) ha interpuesto una demanda administrativa para cancelar el registro de la lista federal de candidatos a la Duma del partido Yábloko", comentó Alexéi Zhuravliov, líder de esa formación ultranacionalista, a la agencia TASS.

El TS confirmó seguidamente haber recibido la denuncia, similar a la que Ródina presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional.

"Exigimos que se anule el registro de todos los candidatos a diputado", insistió.

El principal motivo de la denuncia son las supuestas infracciones en materia de financiación del partido a través de "redes sociales prohibidas".

"El partido Yábloko son unos traidores nacionales. Son gente que trabaja para Occidente, gente cercana a los valores occidentales, que exigen nuestra capitulación", añadió Zhuravliov.

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Entre otras cosas, la formación liberal exige un inmediato cese de los combates y unas prontas negociaciones de paz con Ucrania, además de la liberación de los más de 1.750 presos políticos.

Renombrados políticos rusos habían mostrado estos días su deseo de excluir de las elecciones de septiembre a Yábloko, que es el único partido opositor legal en Rusia.

"No conozco ni un solo caso en el que hayan prestado ayuda a los que sufren allí, a quienes combatieron en el frente. Y es que si queremos sobrevivir, debemos vencer allí. Al fin y al cabo, se ha declarado una guerra de total exterminio contra el mundo ruso", dijo el jueves Guennadi Ziugánov, el octogenario líder comunista, a la agencia RIA Nóvosti.

En la misma línea, el miércoles el líder del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, que al igual que los comunistas cuenta con representación en la Duma o cámara de diputados, llamó al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General a que investiguen el comportamiento de la única formación opositora legal en Rusia.

Precisamente, en un intento de evitar su exclusión, Yábloko se desmarcó esta mañana del llamamiento de la oposición en el exilio a votar por dicha formación el próximo 20 de septiembre.

"En los últimos días, personas cuyo apoyo en las actuales condiciones puede conducir a que nuestro partido sea excluido de las elecciones decidieron apoyar a Yábloko en las redes sociales", escribió en Telegram el líder del partido, Nikolái Ribakov.

El político opositor señaló que su partido "no es financiado desde el extranjero, no tiene relación alguna con las organizaciones declaradas indeseables en Rusia y no considera las declaraciones, mensajes, o actividades llevadas a cabo por cualquier persona en el extranjero como parte de su campaña electoral".

El mensaje responde al llamamiento de Yulia Naválnaya, la viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni, quien aseguró el jueves: "Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko".

Varias decenas de sus candidatos más populares, incluido su líder, ya han sido excluidos por criticar la guerra o por extremismo, por colgar en las redes imágenes de Navalni.

Las autoridades y otros partidos sistémicos temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos del Centro Levada.