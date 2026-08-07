Describen tres nuevas especies de pequeños caracoles terrestres en la Amazonia de Ecuador

Las especies fueron nombradas como 'Habeastrum striolatum', 'Habeastrum tayos' y 'Habeastrum decussatum' y fueron descubiertas en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, fronterizas con Perú; Sucumbíos, que limita con Colombia y Perú, y Napo.

De acuerdo al Inabio, los investigadores realizaron extensas exploraciones en cuevas, bosques amazónicos y ecosistemas andinos para localizar estos diminutos caracoles terrestres, con lo que ampliaron en más de 3.000 kilómetros la distribución conocida de este género, que hasta ahora solo había sido registrado en cuevas de Brasil.

"Las tres especies presentan características morfológicas únicas que permitieron diferenciarlas de las especies brasileñas previamente conocidas", afirmó el instituto.

Para los autores de esta investigación, que pertenecen a Instituto Leibniz para el Análisis del Cambio de la Biodiversidad y la Universidad de Hamburgo, en Alemania; al Inabio ecuatoriano; y también al Museo de Historia Natural de Róterdam y al Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos, estos descubrimientos aportan nueva información sobre la evolución y distribución de los micromoluscos terrestres suramericanos.

Además, los hallazgos evidencian que la biodiversidad de Ecuador aún alberga numerosas especies desconocidas para la ciencia y que todavía existen interrogantes sobre la ecología de estas especies y sus relaciones evolutivas, por lo que será necesario continuar las investigaciones.

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La investigación también resalta el valor de los ecosistemas amazónicos y de las cuevas ecuatorianas como refugios de biodiversidad altamente especializada, lo que refuerza la importancia de conservar estos ambientes naturales y promover estudios taxonómicos que permitan comprender mejor la riqueza biológica del país, aseguró el Inabio.