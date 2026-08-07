Destruyen más de 24 toneladas de marihuana en una operación conjunta de Paraguay y Brasil

En un comunicado, la Secretaría Nacional de (Senad) dio cuenta de los resultados de la edición 56 de la operación 'Nueva Alianza', en la que participaron integrantes de esa institución, del Ministerio Público y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de Paraguay, con el apoyo aéreo de la Policía Federal de Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya.

El operativo se desarrolló durante diez días consecutivos en áreas boscosas próximas a la ciudad de Pedro Juan Caballero -capital de Amambay- y la localidad de Capitán Bado.

Según la Senad, se incautaron y destruyeron 24.485 kilogramos de marihuana lista para comercializar.

En una conferencia de prensa, el titular de la Senad, Jalil Rachid, detalló que encontraron enterrados entre 5.000 y 7.000 kilos de marihuana prensada, sistemas de regadíos y viveros destinados a la producción del estupefaciente.

En mayo pasado, durante la operación 'Nueva Alianza 55', ambos países decomisaron cerca de 164 toneladas de marihuana y erradicaron 215 hectáreas de cultivos ilícitos en el mismo departamento de Amambay.