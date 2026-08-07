Mundo
07 de agosto de 2026 a la - 06:00

Detenido en España un fugitivo reclamado por homicidio en Estados Unidos desde 1983

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Murcia (España), 7 ago (EFE).- La Policía española arrestó a un fugitivo reclamado por Estados Unidos como presunto autor del homicidio de su compañera de piso con arma de fuego hace 43 años en Chicago (Illinois), y sobre el que pesaba una orden de detención internacional desde 1983.

Por EFE

Según informó este viernes la Policía, el arresto tuvo lugar en la localidad de Cartagena (sureste de España), donde el hombre -al que no identificó- vivía con su mujer y sus tres hijos.

La investigación se inició tras recibirse una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial internacional que alertaba de su posible presencia en la Región de Murcia, donde se ubica Cartagena.

La detención se produjo tras numerosas gestiones de búsqueda y localización sobre posibles domicilios y lugar de trabajo del prófugo.

Tras el crimen, el hombre abandonó Estados Unidos, pero en 1996 fue localizado por el FBI en Pensilvania con otra identidad, aunque no compareció ante la autoridad judicial y desde entonces permanecía en paradero desconocido.

El arrestado fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional española para su extradición.