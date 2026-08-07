Detienen a dos españoles acusados de un doble asesinato en el sur de Paraguay

El jefe de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, comisario Javier Flores, explicó que el asesinato se produjo el jueves, cuando los europeos, un padre y su hijo, condujeron a los tres paraguayos a una casa ubicada dentro de un parque recreativo de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa (que limita con Argentina).

Los sujetos prometieron hacer en ese lugar la entrega del oro a cambio de unos 370.000.000 de guaraníes (poco más de 62.000 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central de Paraguay).

Pero una vez en el sitio, los presunto agresores maniataron y dispararon contra los vendedores para apoderarse del dinero; dos de ellos murieron y otro, herido, fingió su muerte para luego escapar y pedir ayuda.

Según el jefe policial, los hombres no tenían oro para la venta, sino "piedras" o minerales dorados que pretendían hacer pasar por el metal precioso.

Tras un allanamiento a la vivienda en la que se ocultaban los hombres, la Policía incautó documentos que probaban su nacionalidad española, una caja fuerte, computadores, dos relojes Rolex, fragmentos de presunto oro y dinero en efectivo, reportó este viernes la prensa local.

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El comisario también dijo a EFE que otras tres personas de nacionalidad boliviana, dos mujeres que son pareja de los españoles y un hombre que las acompañaba, fueron detenidas mientras se investiga si están relacionadas con el crimen.

Así mismo, Flores apuntó que el sobreviviente identificó a los españoles como responsables del crimen y que sus identidades fueron confirmadas mediante "una consulta pertinente a través de los organismos encargados".

Los detenidos fueron identificados por medios locales como Fernando Barrionuevo Urbaneja y su hijo Aitor Barrionuevo Guirao, de nacionalidad española; así como Luis Andrés Uriarte Gutiérrez, Scheila Liz Magno Mosay y Beihit Eugenia Gutiérrez Piza, naturales de Bolivia.