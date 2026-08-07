Detienen en Italia a un chico de 16 años por asociación con el yihadismo

En las redes sociales que consultaba el joven, los agentes, coordinados por la Fiscalía de Menores de Milán, encontraron "claras referencias al Estado Islámico" y varios chats donde compartía "contenido yihadista, neonazi y antisemita", informan este viernes los medios italianos.

La investigación sobre el joven de 16 años comenzó tras una denuncia del Instituto Nacional de Seguridad de Italia (AISI) sobre un usuario registrado en una plataforma de mensajería instantánea que, a través de varios perfiles, difundía propaganda yihadista y a favor del Estado Islámico (EI).

Las investigaciones iniciales rastrearon todos los perfiles hasta llegar al joven sospechoso, quien no tenía antecedentes penales y nunca había sido identificado en círculos radicales.

Tras una orden de registro personal e informático en los dispositivos del joven, se encontraron una gran cantidad de archivos digitales sobre el Estado Islámico traducidos a varios idiomas, vídeos de propaganda e imágenes de sesiones de entrenamiento, ejecuciones y contenido supremacista blanco y neonazi.

Además, surgieron varias conversaciones en las que el sospechoso expresaba explícitamente su apoyo al Estado Islámico y afirmaba haber colaborado previamente en la producción de propaganda para la organización terrorista.

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También se encontró un vídeo producido en ruso, idioma que el joven dominaba perfectamente, con el logotipo del EI y que mostraba la fabricación de un artefacto explosivo improvisado con materiales fácilmente disponibles.

Según los investigadores, todos estos elementos confirmaban "el avanzado estado de radicalización del menor" y se procedió a su arresto.