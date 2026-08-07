Detienen en Paraguay a 6 colombianos acusados de un secuestro para exigir pago de préstamo

Los extranjeros fueron detenidos durante allanamientos a viviendas ubicadas en Asunción, la capital del país, y en la vecina ciudad de Luque (centro), como parte de una investigación tras la denuncia del secuestro de un colombiano que fue rescatado este jueves, dijo a periodistas el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo.

El jefe policial explicó que parientes de la víctima denunciaron el martes pasado ante las autoridades de la ciudad colombiana de Medellín que su pariente estaba "secuestrado en manos de unos prestamistas" en Paraguay, quienes exigían un pago de 25 millones de pesos colombianos (unos 7.897 dólares) para liberarlo.

"La verdad, sufrió muchos apremios físicos, 48 horas de tortura", indicó Cardozo.

La víctima al parecer es "un funcionario de esta estructura" que ofrece "préstamos sin ninguna garantía" bajo una modalidad conocida en Colombia como 'gota a gota'.

Cardozo detalló que al parecer fue secuestrado por otros miembros del grupo por presuntamente haberse quedado con dinero de la organización.

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Según el funcionario, estos prestamistas usan "la extorsión y la violencia" contra quienes no pueden pagar.

"Este tipo de prácticas (los préstamos 'gota a gota') no son comunes ni en Paraguay, ni en Argentina, ni en Brasil", agregó Cardozo, quien no descartó que existan otras organizaciones que se dediquen a esta actividad en el país.