Dos contactos del turista francoargentino con hantavirus se suman al aislamiento en España

La directora general de Salud Pública de la región de Galicia, Carmen Durán, transmitió un mensaje de "tranquilidad" a la población e insistió en que cuando el turista viajó a Galicia ya no presentaba síntomas desde la semana anterior.

Las autoridades francesas habían informado en la tarde del jueves del caso de este turista, que dio positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve.

Durán insistió en que fue un caso leve de hantavirus, en concreto de la variante Andes, un subtipo identificado como predominante en Chile y Argentina que es poco transmisible entre personas y que, de contagiarse, el riesgo cuando no hay síntomas es muy bajo.

También indicó que se activó el protocolo para esta enfermedad y que los contactos identificados son solo dos personas del ámbito familiar, que también están asintomáticas.

Tras una reunión esta mañana con técnicos y responsables del Ministerio de Sanidad español, la directora general de Salud Pública gallega recordó las medidas que se acordaron en el marco del protocolo fijado ante casos de hantavirus.

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Así, este turista francoargentino permanecerá aislado en Galicia y se le realizará una prueba PCR para darle el alta epidemiológica en caso de que salga negativo.

Los dos contactos estrechos deberán realizar una cuarentena de 42 días, coincidiendo con el periodo de incubación de este virus, y a ellos también se les realizarán las pruebas PCR.

La detección de este caso ocurrió un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado el brote de hantavirus Andes que se desató en abril en el crucero MV Hondius y que dio lugar a una compleja operación de evacuación de los ocupantes del buque en la española isla de Tenerife (océano Atlántico), tras registrarse tres muertes.

El hantavirus, cuyos síntomas son similares a los de la gripe, es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

La variante Andes predomina sobre todo en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, y puede contagiarse entre personas, aunque es una transmisión poco frecuente y por contacto estrecho y prolongado.