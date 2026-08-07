Dos detenidos por disturbios de grupos antiinmigración en el este de Inglaterra

De los dos hombres, uno fue detenido como sospechoso de incitación al odio racial y el otro arrestado por presunta embriaguez y alteración del orden público, así como por negarse a facilitar sus datos a la policía cuando se le solicitaron.

Las autoridades policiales han reforzado esta semana las medidas de seguridad en Thetford, después de que varias personas intentasen el martes y el miércoles por la noche irrumpir en viviendas con supuestos solicitantes de asilo.

En las protestas, los agentes fueron objeto el miércoles de una "agresión considerable", según la Policía.

Según dijeron testigos a los medios británicos, una multitud de más de 200 personas lanzaron huevos y piedras contra las viviendas y se corearon consignas como "queremos que se marchen".

Un portavoz del Ministerio del Interior condenó estos actos y advirtió de que "cualquier persona que participe en esta actividad delictiva se enfrentará a todo el peso de la ley".

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La Policía de Norfolk ha impuesto medidas de seguridad en Thetford, como la obligación de que las personas se quiten cualquier prenda que les cubra el rostro si así se les solicita, mientras que los agentes pueden ordenar que abandonen la zona a quienes cometan actos de comportamiento antisocial.

La subcomisaria de la policía del condado, Julie Dean declaró: "No nos quedaremos de brazos cruzados permitiendo que se produzcan actos de violencia, ya sea contra el público, los residentes locales o los agentes de policía que cumplen con su deber".