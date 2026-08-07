EEUU destaca apoyo de Sheinbaum contra el narcoterrorismo pero dice que persisten desafíos

El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Michael Gonzales, expresó en una conferencia virtual que habrá "colaboración muy cercana" con las autoridades mexicanas tras las recompensas anunciadas esta semana por un total que supera los 100 millones de dólares para capturar a líderes del CJNG.

"Absolutamente, reconocemos que la señora Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente (que va) a combatir drogas ilícitas, capturar, hacer capturas. Bajo su liderazgo en México, ha apoyado la aprehensión en narcoterrorismo", declaró Gonzales.

Pero el funcionario matizó que "a la misma vez, más se debe hacer" contra el narcotráfico, al considerar que "hay problemas que siguen", por lo que hay acciones que Estados Unidos "tiene que hacer para ayudar a México y hay algunas cosas" que deben "sustituir".

Las declaraciones reflejan tanto la presión como la colaboración con el Gobierno mexicano de la Administración del presidente Donald Trump, quien apenas en junio reiteró en la cumbre del G7 en Francia que los "carteles gobiernan México" y que Sheinbaum es una "mujer muy buena, pero muy asustada".

Washington anunció el miércoles recompensas para capturar a cabecillas del CJNG, organización criminal designada como terrorista por Trump, incluyendo de 20 a 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia Gonzales, alias 'Pelón', sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', quien murió en febrero en un operativo.

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Asimismo, el Departamento de Estado prohibió la entrada a EE.UU. a 65 familiares o socios de personas vinculadas al CJNG, de los que 26 tenían visados que ya revocó.

Gonzales rechazó identificar si dentro de ellos hay funcionarios mexicanos, pues en México causa polémica la cancelación de visas de gobernadores fronterizos del oficialismo como Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, además del caso penal en EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

El subsecretario avisó que Washington usará "todas las herramientas a disposición para perseguir, para desmantelar, para destruir a estas despiadadas organizaciones terroristas extranjeras y para proteger a los Estados Unidos".

Aún así, cuestionado sobre qué otras herramientas usaría si México no captura a los líderes del CJNG, no aclaró las posibles medidas de Estados Unidos, donde Trump ha pedido ataques militares contra los carteles.

"¿Cómo lo hacemos? Va a depender de la información que obtengamos y (cuán) viable esas acciones van a ser, pero realmente vamos a trabajar en conjunto con las contrapartes mexicanas", insistió.