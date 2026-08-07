EE.UU. y la ASEAN piden la liberación de la premio nobel birmana Aung San Suu Kyi

"Estados Unidos celebra la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a Aung San Suu Kyi", publicó en X la oficina estadounidense de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, al tiempo que declaró que espera que el encuentro "marque el inicio de un acceso humanitario periódico" a la exconsejera de Estado birmana y "abra el camino" para un acceso similar "a todos los presos políticos".

El Gobierno militar birmano publicó el lunes cuatro fotografías de una reunión entre el representante del CICR en Birmania, Arnaud de Baecque, junto a la activista, detenida desde el golpe de Estado 2021.

La ASEAN, actualmente presidida por Filipinas, también celebró el encuentro, al considerarlo "un paso positivo hacia un diálogo nacional inclusivo y la reconciliación entre todas las partes".

Asimismo, demandó "la liberación completa e incondicional" de la política y "que se amplíe el acceso a las personas detenidas" por el régimen castrense.

Las imágenes -celebradas por Gobiernos, oenegés y familiares de Suu Kyi- llegan después de meses de dudas sobre la salud de la activista, de 81 años, y su paradero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las fotografías también representan la primera prueba de vida de Suu Kyi desde el pasado 30 de abril, cuando el Gobierno militar publicó su primera fotografía en más de tres años para anunciar que había sido trasladada de una prisión a arresto domiciliario, si bien la imagen no pudo ser verificada.

Desde entonces, su hijo menor, Kim Aris, intensificó una campaña mundial para exigir una prueba de vida fiable de su madre, con quien no habla por teléfono desde el 31 de enero de 2021, un día antes de la asonada militar que puso fin a una década de transición democrática.

La publicación llega, además, en un momento clave para el Ejército birmano, que busca ganar legitimidad internacional, meses después de formalizar la disolución de la junta militar con la jura como presidente del golpista Min Aung Hlaing.

Min Aung Hlaing se encuentra este viernes en Bangkok, donde concluye una visita de dos días que arrancó la víspera con un recibimiento oficial por parte del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, anotándose un tanto en su campaña de legitimación internacional.

Según datos actuales de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP) de Birmania, aún hay 14.644 prisioneros políticos detenidos, entre ellos la nobel de la paz y exlíder democrática Aung San Suu Kyi, y 8.237 personas han sido asesinadas por el régimen militar desde el levantamiento.