El Amazon ruso asegura mercancías contra ataques de drones y sabotajes

"La cobertura del servicio 'Seguro de Pedidos' se extenderá a una nueva categoría de riesgo. Esta cobertura incluye los daños o la pérdida de pedidos debido a ataques terroristas, sabotaje y ataques con drones, así como sus consecuencias", señaló la empresa en su portal oficial.

Señaló que "al igual que con otros riesgos, la cobertura del seguro incluye la entrega, el almacenamiento en el punto de recogida y la logística de devoluciones en caso de que un pedido sea rechazado, devuelto o no recogido".

Puntualizó que "las primas del seguro para este tipo de riesgo también se debitan diariamente en un solo pago".

"La compensación máxima para este nuevo tipo de riesgo es de hasta 50.000 rublos por artículo del pedido, con un máximo de 100.000 rublos (1.220 dólares) por cada caso de seguro. La cantidad exacta será calculada por la compañía de seguros después de la reclamación y depende de las particularidades de cada evento asegurado", indicó.

A la vez, Wildberries aprovechó este cambio para incrementar los precios de sus seguros que ahora serán de 1,96–5,6 % del precio de la mercancía, en dependencia de su categoría, en lugar de los anteriores 1,4-4 %.

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En las últimas semanas Ucrania ha atacado casi a diario instalaciones de esta empresa, destruyendo más de una veintena de centros logísticos, cerca de la quinta parte de su capacidad de almacenado, y ha puesto a Wildberries al borde de la quiebra.

Este mismo viernes drones ucranianos provocaron un incendio en un centro logístico en Yekaterimburgo, la capital de los Urales, según reconoció la compañía y las autoridades locales.