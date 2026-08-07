El brent sube un 1,29 %, hasta 83,55 dólares, ante la falta de avances sobre Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 1,06 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 82,49 dólares.

El brent terminó la semana al alza, aunque con un descenso semanal superior al 7 %.

En los dos primeros días de la semana, el 'oro negro' se desplomó más de un 12 % ante el optimismo renovado del mercado sobre las negociaciones para el fin del conflicto. Pero, aunque Irán y Omán anunciaron el miércoles un acuerdo sobre una nueva ruta de navegación en Ormuz, la falta de avances en la reapertura de la vía ha vuelto a provocar un repunte en los precios.

La analista de mercado Razan Hilal aseguró el jueves en Forex.com que los operadores "aún no se creen" la desescalada del conflicto en Oriente Medio y por ello los precios del crudo "reflejan" el riesgo geopolítico del estrecho de Ormuz pese a las esperanzas de un acuerdo cercano entre Estados Unidos e Irán.