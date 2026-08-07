El CPJ denuncia la "alarmante escalada" en Etiopía contra un medio crítico con el Gobierno

"Estos ataques contra el Addis Standard y Yonas Kedir representan una alarmante escalada en la campaña de las autoridades etíopes para desmantelar uno de los principales medios de comunicación independientes del país", declaró en un comunicado Muthoki Mumo, coordinadora del programa para África del CPJ.

Así, la organización pidió a las autoridades que devuelvan "de inmediato" el equipo confiscado al periódico, pongan fin a todo acoso y exijan responsabilidades por la detención y agresión de Yonas, además de que detengan el "desalojo forzoso" denunciado también por la empresa propietaria del medio, AKENN Publishing PLC.

En otro comunicado, la empresa denunció este jueves que su editor jefe fue "secuestrado por personal de seguridad, agredido físicamente y retenido durante aproximadamente 24 horas, tiempo durante el cual fue sometido a un prolongado interrogatorio".

Al día siguiente, un equipo "fuertemente armado" de agentes de seguridad y de los servicios de inteligencia irrumpió en las oficinas del Addis Standard "sin seguir el procedimiento legal establecido" y confiscó o destruyó de manera "deliberada" varios elementos de su equipo multimedia, como cámaras y micrófonos.

Asimismo, según AKENN Publishing PLC, su arrendador fue obligado a entregarles una notificación de desalojo en un plazo de tres días, una petición que ya han impugnado ante la Justicia.

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Estos incidentes se produjeron mientras el Addis Standard mantiene otro proceso judicial contra la decisión tomada el pasado febrero por la Autoridad de Medios de Etiopía (EMA, en inglés) de revocar su licencia.

El Addis Standard, fundado en 2011 y crítico con el Gobierno etíope, ha sufrido presiones reiteradas de las autoridades en los últimos años, con detenciones de periodistas, confiscaciones de equipos y allanamientos de sus oficinas.

Estas últimas acciones de las autoridades etíopes se enmarcan en un contexto de creciente represión contra periodistas y medios de comunicación independientes locales y extranjeros.