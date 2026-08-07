El DAX 40 sube 0,69 % tras buenos datos de exportación pese a incertidumbre sobre Ormuz

El DAX 40 subió este jueves un 0,69 % y terminó en 26.319,45 puntos, por encima de los 26.126,30 puntos del pasado jueves y tras haber alcanzado de forma pasajera un nuevo récord de 26.433 puntos.

El selectivo de las medianas empresas, el MDAX, bajó un 0,07 % hasta los 32.407,20 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó un 1,69 % hasta 4.068,78 puntos.

La oficina de estadística estatal Destatis dio a conocer hoy que las exportaciones subieron un 6,6 por ciento interanual en junio y un 0,9 por ciento con respecto a mayo de este año, para situarse en 139.300 millones de euros.

En su comunicado, destacó que nunca antes en un mes las exportaciones habían alcanzado un nivel tan alto. Hasta ahora, el punto máximo había sido en septiembre de 2022 cuando se exportaron mercancías por valor de 139.100 millones de euros.

No obstante, el superávit con el que cerró el primer semestre del año la balanza comercial alemana, de 105.000 millones de euros, se situó casi un 1 % por debajo de los 105.900 millones del mismo período del año anterior.

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En EE. UU. la tasa de desempleo bajó una décima hasta el 4,1 % en julio, cuando se recortaron 23.000 puestos de trabajo, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), datos que contrastan con los pronósticos de creación de unos 80.000 empleos estimados por los analistas.

En medio de la incertidumbre ante un posible pacto entre Irán y Omán para facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz, la plataforma Kpler informó hoy de que el número de cruces por el estratégico paso marítimo ha continuado cayendo.

Así, se registraron solo ocho tránsitos confirmados -una reducción del 33 % respecto al día anterior-, mientras que aumentaron en un 18 % en Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo.

La informática SAP lideró hoy las subidas con un aumento del 4,15 % hasta 178,08 euros, seguida del portal inmobiliario Scout24, con un 3,62 % hasta 74,40 euros, y por el fabricante de chips Infineon Technologies, con un 3,07 % hasta los 62,17 euros.

En el extremo contrario, la división de camiones de Daimler cedió un 2,81 % hasta 46,72 euros.

La tienda de ropa online Zalando bajó un 1,91 % hasta 24,66 euros y la química Merck un 1,41 % hasta 143,10 euros.