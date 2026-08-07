El euro sube a 1,1552 dólares ante la debilidad del billete verde

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1552 dólares, por encima de los 1,1532 dólares de la última hora de la negociación europea del jueves.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1535 dólares, valor inferior al de la jornada anterior (1,1542 dólares).

En julio, se recortaron en EE.UU. 23.000 puestos de trabajo, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), datos que, pese a suponer una caída de una décima del desempleo en el país, hasta el 4,1 %, contrastan con los pronósticos de creación de unos 80.000 empleos estimados por los analistas.

Desde que la Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés la semana pasada y su gobernador, Kevin Warsh, rechazara dar indicios sobre posibles subidas de tipos en el futuro, los analistas han corregido a la baja sus expectativas sobre cuántos puntos básicos se ajustarán de aquí a fin de año.

Esta circunstancia ha impulsado al euro, que ha logrado recuperar la marca de los 1,15 dólares.

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Si los datos de empleo de julio publicados este viernes hubieran sido más potentes, habrían apuntalado las expectativas de más subidas de tipos por parte de la Fed.

La moneda única se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1518 y 1,1584 dólares.