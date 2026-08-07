El Gobierno español decide restablecer los controles fronterizos con Italia

España había pedido hoy a las autoridades italianas que levantara sus controles antes de que acabara el próximo domingo o, de lo contrario, adoptaría medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

Los controles fronterizos en España estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, de permiso de residencia.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que cambien las circunstancias que motivaron su adopción, es decir, los controles italianos.

Italia decidió efectuar esos controles el pasado 1 de agosto, después de que decenas de miles de migrantes entraran a la ciudad española norteafricana de Ceuta, a pesar de que desde allí no podían pasar a Europa.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, había asegurado hoy que "no hay ningún motivo" para que Italia mantenga los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España, y destacó que la crisis migratoria de Ceuta ya está "canalizada y reconducida".

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Albares agregó que la mayor parte de las personas que entraron irregularmente a la ciudad española fronteriza con Marruecos habían sido devueltas y que ninguno de los migrantes que cruzó a Ceuta "ha alcanzado la península".

El ministro español confirmó también la solicitud hecha por el Gobierno español al italiano para que rectificase y pusiera fin a los controles fronterizos, tras lo que el gobierno italiano respondió con que mantendrá la suspensión del Acuerdo Schengen con España y los controles a viajeros procedentes de ese país.

En un comunicado publicado hoy también, el Ejecutivo de Giorgia Meloni también advirtió de que "no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras".

Y precisó que "solo cuando haya certeza de que no existirán riesgos para la seguridad ni el terrorismo en Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, se revisará la decisión anterior".

Hace justo una semana, Italia decretó la suspensión del acuerdo de libre circulación de personas Schengen con España por una cuestión de "seguridad nacional", ante la crisis migratoria de Ceuta, y está aplicando controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes de territorio español.

El pasado 30 de julio entraron irregularmente a Ceuta, principalmente a nado, unas 72.000 personas procedentes de Marruecos y al menos 82 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta.

Por su parte, Marruecos elevó a 14 las personas que perdieron la vida en territorio marroquí y a 236 los heridos. Algunas ONG aumentan la cifra total de muertos a 141, incluyendo también a la otra ciudad norteafricana española, Melilla.