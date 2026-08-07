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07 de agosto de 2026 a la - 13:25

El IBEX 35 baja el 0,02 % y rompe su racha de récords aunque en la semana avanza el 2 %

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Madrid, 7 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, cedió un 0,02 % este viernes y rompió una racha de cuatro sesiones encadenando máximos históricos aunque conservó el nivel de los 20.100 puntos, tras conocerse unos datos de empleo en julio en Estados Unidos peores de los que esperaban los analistas.

Por EFE

La Bolsa española perdió 4,4 puntos, ese 0,02 %, poniendo así fin a seis sesiones ininterrumpidas de avances, cuatro de ellas récord, en 20.176 puntos. En la semana, ganó el 1,99 % y en lo que va de año acumula una revalorización del 16,57 %.

El IBEX 35 arrancaba la jornada con subidas, pero pronto se pasaba al terreno negativo en un inicio de sesión volátil.

Posteriormente, la balanza volvió a inclinarse hacia las ganancias con los inversores pendientes del empleo en Estados Unidos y de las novedades geopolíticas, pero perdió fuerza en los últimos minutos de cotización hasta cerrar en negativo.

Los grandes valores españoles arrastraron al selectivo y la energética Repsol perdió el 0,71 %, la sexta mayor caída; Telefónica, el 0,68 % y la séptima caída más abultada; el gigante textil Inditex, el 0,24 %; la energética Iberdrola, el 0,1 %; y el Banco Santander, el 0,05 %.

Por su parte, el banco BBVA se revalorizó un 0,04 %.