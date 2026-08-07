El IBEX 35 baja el 0,02 % y rompe su racha de récords aunque en la semana avanza el 2 %

La Bolsa española perdió 4,4 puntos, ese 0,02 %, poniendo así fin a seis sesiones ininterrumpidas de avances, cuatro de ellas récord, en 20.176 puntos. En la semana, ganó el 1,99 % y en lo que va de año acumula una revalorización del 16,57 %.

El IBEX 35 arrancaba la jornada con subidas, pero pronto se pasaba al terreno negativo en un inicio de sesión volátil.

Posteriormente, la balanza volvió a inclinarse hacia las ganancias con los inversores pendientes del empleo en Estados Unidos y de las novedades geopolíticas, pero perdió fuerza en los últimos minutos de cotización hasta cerrar en negativo.

Los grandes valores españoles arrastraron al selectivo y la energética Repsol perdió el 0,71 %, la sexta mayor caída; Telefónica, el 0,68 % y la séptima caída más abultada; el gigante textil Inditex, el 0,24 %; la energética Iberdrola, el 0,1 %; y el Banco Santander, el 0,05 %.

Por su parte, el banco BBVA se revalorizó un 0,04 %.