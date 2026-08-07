El nuevo presidente promete hacer de Colombia un país seguro para invertir

"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo", afirmó De la Espriella en su primer discurso como presidente, pronunciado en un batallón de Cali, en el que aseguró que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.

El nuevo mandatario aseguró que la medida busca poner "la casa en orden" después del crecimiento del gasto durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, y sostuvo que la austeridad no recaerá sobre los sectores más vulnerables, cuyos programas sociales, dijo, serán preservados.

El Gobierno recibe una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del PIB.

"Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones", sostuvo.

De la Espriella anunció además una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo, combatir la evasión y favorecer la inversión, la producción y el empleo, y confirmó que eliminará el impuesto al patrimonio.

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"Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria", afirmó.

En este contexto, De la Espriella situó la recuperación de la petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, entre las prioridades "definitivas y absolutas" de su Gobierno y defendió el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética.

"Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio", afirmó, seguido de la promesa de que "recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta" de su Gobierno.

El mandatario también anunció que autorizará el 'fracking' para aumentar las reservas de petróleo y gas: "Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible".

El presidente criticó la gestión de la petrolera durante el Gobierno de Petro y aseguró que las utilidades de la empresa pasaron de 32 billones de pesos (unos 10.136 millones de dólares) en 2022 a 9 billones (alrededor de 500 millones de dólares) el año pasado, una caída que, según dijo, también perjudicó a los colombianos que tienen inversiones en la compañía.

El mandatario prometió además respetar la independencia del Banco de la República y afirmó que su equipo económico tiene la instrucción de recuperar "el prestigio de Colombia ante la comunidad internacional".

"Cuando regresan la confianza y la estabilidad, llegan también la inversión, el empleo, el crecimiento y las oportunidades", concluyó.