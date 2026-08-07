El papa se reunirá con víctima de abusos en su próxima visita a Francia

El Vaticano agregó que "las mismas víctimas estarán implicadas en la preparación de ese momento" pero no dio más detalles.

León XIV también se reunió con víctimas de abusos en España, aunque en esta ocasión la Santa Sede ha informado con anterioridad.

La comunicación se produjo al margen de la publicación de la agenda oficial del viaje de León a Francia, un país que Francisco no visitó como viaje apostólico oficial aunque sí que hizo visitas a Córcega y Marsella.

La primera etapa de su visita será el Palacio del Elíseo para reunirse con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macrón, y después tendrá lugar el encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático donde pronunciará un discurso.

Por la tarde, León XIV visitará la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su sede de París, donde también dirigirá unas palabras.

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La jornada concluirá con la celebración de las Vísperas junto a los obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas, religiosas y seminaristas en la Catedral de Notre-Dame de París y a las 21:00 horas participará en una vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio de Francia, en Saint-Denis.

León XIV será el primer pontífice en visitar la catedral de París desde su inauguración y reapertura al público el 8 de diciembre de 2024, cinco años después del devastador incendio de 2019, ya que Francisco declinó la invitación.

El sábado 26 de septiembre, visitará el Centro de Acompañamiento e Integración Social Maison Bakhita, una importante sede de acogida para migrantes y exiliados fundado por la Archidiócesis de París en 2021 y que lleva el nombre de la monja sudanesa, testigo de la fe y símbolo universal de la lucha contra la esclavitud y después se reunirá con los miembros de la Iglesia en el Instituto Católico de París.

Por la tarde celebrará misa en la Plaza de la Concordia y tras la celebración se desplazará a Lourdes, donde presidirá una oración en la Gruta de las Apariciones de Massabielle.

El día siguiente, se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia en el hemiciclo Sainte-Bernadette del santuario y celebrará la misa en la Pradera de Nuestra Señora de Lourdes, seguida del rezo del Ángelus.

Durante la tarde mantendrá un encuentro con los trabajadores y las personas asistidas en la Accueil Notre-Dame, un hospital en Lourdes dedicado a acoger a los peregrinos enfermos o discapacitados que viajan a la Gruta de Massabielle y otro encuentro privado con las religiosas de vida contemplativa del Monasterio del Carmelo de Lourdes.

La jornada finalizará con la oración del Santo Rosario y la tradicional procesión con antorchas en el santuario mariano

El lunes 28 de septiembre, el Papa viajará desde Lourdes a Metz. Esta última etapa del viaje papal estará dedicada por completo a Europa y, naturalmente, a la memoria de Schuman. Comenzará a las 10:00 hora local con un encuentro interreligioso en el Centro de Conferencias Robert Schuman, donde, inmediatamente después, tendrá lugar el evento " En las raíces de Europa por la paz y la unidad".

Antes de partir hacia Roma, celebrará misa en la antigua Catedral de San Esteban, una obra maestra neogótica también conocida como la Linterna de Dios, con sus más de 6.500 metros cuadrados de vidrieras.

El lema elegido del viaje, "Para que el mundo tenga vida" , es "un llamado a la esperanza y la comunión, que nos anima a superar las divisiones para compartir la paz, la reconciliación y la fraternidad, signos de nueva vida en el mundo", explicaron los organizadores.