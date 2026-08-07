El Parque Ghibli creará un área temática inspirada en 'Nausicaä del Valle del Viento'

Las autoridades locales emitieron un comunicado en el que mostraban una imagen del exterior de las futuras instalaciones, que prevén que incluya un espacio cubierto con el fin de "acoger a un gran número de visitantes" en interiores, especialmente durante la temporada de verano, para evitar las altas temperaturas.

Por el momento no han dado detalles al respecto de cómo será el interior de la instalación, cuándo está previsto que termine la obra, cuándo abrirá sus puertas al público o cuánto dinero supondrá.

Sin embargo, según recoge el periódico japonés Asahi, las autoridades planean presentar una propuesta de presupuesto suplementario de unos 387 millones de yenes (unos 2,12 millones de euros) para cubrir gastos como el diseño básico.

El complejo del Parque Ghibli, integrado en el parque conmemorativo de la Expo de Aichi de 2005, un paraje natural ubicado en la localidad de Nagakute, a las afueras de Nagoya (centro), abrió sus puertas al público en noviembre de 2022, y en 2024 completó su segunda fase, que homenajea a sus películas de brujería.

Aunque 'Nausicaä del Valle del Viento', dirigida por Hayao Miyazaki, se estrenó antes del nacimiento oficial de Studio Ghibli, se la considera la primera película de este estudio, galardonado este año con el premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.