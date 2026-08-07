El petróleo de Texas baja un 0,87 % a la espera de avances para abrir el estrecho de Ormuz

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,67 dólares respecto al cierre anterior.

Las conversaciones entre EE.UU. e Irán todavía no han desembocado en un acuerdo, y persisten diferencias sobre las condiciones para restablecer el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró el jueves que está "personalmente implicado" en las negociaciones con Irán para reabrir Ormuz y afirmó que las conversaciones avanzan "muy bien", al tiempo que apuntó a un posible acuerdo "pronto".

"Estoy involucrado en la negociación. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Podría ser. Podría ser pronto", dijo Trump en la Casa Blanca.

Por su parte, Teherán afirmó el miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, aunque indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones.

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Al margen, Irán y Omán han avanzado en una propuesta para establecer nuevas condiciones de navegación, aunque fuentes estadounidenses y regionales señalan que todavía quedan cuestiones por resolver antes de que pueda hablarse de una reapertura plena.