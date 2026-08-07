El petróleo de Texas sube un 1,15 %, con la vista puesta en el estrecho de Ormuz

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,89 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el Texas ha bajado 9,8 %.

Esta semana, el precio del crudo se ha visto influido por las declaraciones del secretario estadounidense, Scott Bessent, a la cadena CNBC, a la que afirmó que esta semana se cerraría un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para la reapertura de Ormuz.

Irán, por su parte, se ha limitado a señalar que ha recibido mensajes de EE.UU. en los que expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

Mientras, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba el 20 % del suministro de crudo mundial, según informó el miércoles el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

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No obstante, subrayó que un eventual acuerdo entre Irán y Omán no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho, al sostener que su cierre fue consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las repercusiones para la seguridad derivadas del conflicto.

Según Bagaei, mientras continúen el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes —restablecido a mediados de julio— y otras acciones que calificó de "agresivas y amenazantes" contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro para la navegación comercial.

La firma Kpler apunta que el tráfico marítimo en Ormuz se redujo un 33 % el viernes en comparación con la jornada de ayer.