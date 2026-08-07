El presidente de Ecuador llega a Cali para acompañar a De la Espriella en su investidura

Noboa y la primera dama ecuatoriana, Lavinia Valbonesi, fueron recibidos en la pista del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y su esposa, Taliana Vargas, así como por la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

"Bienvenido a Cali, presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, quien nos acompaña en la histórica posesión presidencial que vivirá nuestra ciudad", manifestó Eder en su cuenta de X.

El alcalde de Cali subrayó que su ciudad está situada en el suroeste de Colombia, una zona fronteriza con Ecuador, y que por eso ambos países comparten "una relación estratégica para el desarrollo".

"Este encuentro fortalece los lazos de cooperación y abre nuevas oportunidades en seguridad, comercio, turismo e integración regional", agregó el alcalde.

Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros que en los últimos meses tuvo varios cierres por las diferencias entre Noboa y el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la lucha contra el narcotráfico, que desembocó en una guerra arancelaria.

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Sin embargo, la relación bilateral tiende a mejorar por la amistad de Noboa con el ultraderechista De la Espriella, a quien acompañará en su investidura junto a otros mandatarios que ya llegaron a Cali.

Además de Noboa y del rey de España, asistirán a la posesión los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades internacionales.