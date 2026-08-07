El presidente de Ecuador se reunirá con De la Espriella antes de su investidura

Tras su arribo a la ciudad de Cali, donde será la toma de posesión, Noboa mantendrá una reunión bilateral con el ultraderechsita De la Espriella a las 10:30 (15:30 GMT).

Posteriormente acudirá a la ceremonia de investidura que comenzará a las 15:00 hora local (20:00 GMT), a la que también acudirán otros presidentes de la región, como de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

También estará presente el rey de España, Felipe VI, entre otras autoridades internacionales.

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por Noboa, para presionar al ahora presidente saliente, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con De la Espriella antes de que ganara los comicios.

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El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha asegurado que, una vez que asuma De la Espriella, ambas naciones iniciarán operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado.