El recinto de la ONU en Ginebra renueva su población de pavos reales, diezmada por zorros

Los cinco nuevos ejemplares recibidos este viernes han sido donados por la misión de la India y transferidos desde el zoológico de Zúrich, indicaron fuentes de la ONU.

El entorno natural que rodea el recinto ginebrino de la ONU ya tenía pavos reales antes de que este fuera construido en los años 30 del siglo pasado, cuando era una finca privada propiedad del arqueólogo y coleccionista de arte local Gustave Revilliod.

Cuando el mecenas suizo donó la finca a la ciudad de Ginebra en 1890, con el fin de convertirla en el parque y museo Ariana, pidió que los pavos reales siguieran viviendo en ese entorno.

La costumbre se mantuvo cuando tras la Primera Guerra Mundial la zona fue elegida como sede de la Sociedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, y también cuando en 1945, tras el nacimiento de la ONU, el lugar pasó a ser la sede europea de la nueva organización.

Algunos de los pavos reales que vivían hasta hace unos meses en la zona eran descendientes de aves donadas por un zoológico japonés en 1997, pero un reciente ataque de zorros que a menudo merodean por el lugar dejó a tan solo uno de ellos con vida.