El Senado aprueba por amplia mayoría el proyecto de ley de sanciones contra Rusia e Irán

La votación, que salió adelante por 86 votos frente a 11, ha puesto fin a más de un año y medio de negociaciones entre republicanos y demócratas.

El proyecto de ley permite al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, así como a los países que contribuyan a eludir las sanciones vigentes contra el sector energético ruso.

Las sanciones también se extienden a Irán, ya que hace unas semanas, y a petición del presidente Donald Trump, se incluyó en la norma.

El siguiente paso de este proyecto de ley ahora es la Cámara de Representantes, pero su tramitación allí tendrá que esperar ya que los congresistas se encuentran fuera de Washington por el receso de agosto.

El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia, fue presentado por primera vez en abril de 2025, para aumentar la presión a Moscú por su guerra contra Ucrania y la ocupación de su territorio.

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Miembros de ambos partidos han recordado el papel del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio a causa de una afección cardíaca, como impulsor de la ley.

En esta línea, el senador demócrata Chuck Schumer aseguró antes de la votación: "Graham llevaba mucho tiempo buscando esas maneras. Y hoy, aunque ya no esté entre nosotros, es probable que sus deseos se hagan realidad".

"El proyecto de ley de sanciones contra Rusia envía un mensaje inequívoco a Moscú: Estados Unidos apoyará a Ucrania incondicionalmente. Buscaremos nuevas maneras de respaldar a Ucrania", añadió.