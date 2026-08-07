El tifón Dolphin atraviesa las islas del sur de Japón con vientos de hasta 150 km/h

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el tifón se encontraba justo al noroeste de la prefectura japonesa de Okinawa alrededor de las 14.45 hora local (05.45 GMT), viajando a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora en dirección al continente.

La isla de Yoron, en la prefectura de Kagoshima pero muy cercana a Okinawa, llegó a registrar durante la mañana rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, y en otras islas cercanas se registraron vientos de entre 100 y 145 kilómetros por hora, recoge la cadena de televisión pública NHK.

Al menos tres personas han resultado heridas leves por los fuertes vientos, según las autoridades de la prefectura de Okinawa.

Además, los servicios de telefonía de varias compañías japonesas han registrado disrupciones en algunas áreas de la zona.

Las aerolíneas del país cancelaron ayer más de 600 vuelos hasta el domingo con origen o destino en Okinawa, y pidieron la evacuación de unas 5.000 personas en Kagoshima.

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Asimismo, se prevé que los efectos del viento y la lluvia persistan durante el fin de semana, por lo que las autoridades pidieron a la población que extreme las precauciones.