El turismo a Cuba cae un 60,7 % en el primer semestre de 2026

El turismo, una de las tres mayores fuentes de divisas para Cuba, estaba en crisis desde la covid-19, pero la presión estadounidense desde enero terminó por demoler el sector, paralizando la llegada de vuelos desde enero por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras en la isla por las sanciones secundarias.

El Gobierno de Cuba reconoció este julio que las presiones de EE.UU. han provocado la salida del país de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80.000, según datos oficiales), entre ellas las cadenas españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Según las cifras publicadas este viernes por la ONEI, por países de origen, Canadá aportó entre enero y junio 126.937 visitantes, seguido por Estados Unidos, con 31.001 y Rusia, con apenas 21.235, lo que supone descensos interanuales del 70,3 %, el 53,8 % y el 66,8 %, respectivamente.

Otros mercados emisores como México, Argentina y China registran caídas considerables de más del 30 % en comparación con igual período del año anterior.

Por su parte, las visitas de la comunidad cubana en el exterior, uno de los pilares del sector, también cayeron de forma notable en los seis primeros meses del año, un 38,2 % menos hasta las 74.068 personas, según la ONEI.

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El país caribeño registró en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones. En 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Las cifras quedan lejos de los números récord ligados al "deshielo" de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que permitieron el arribo en 2018 de 4,6 millones de turistas y en 2019, de 4,2 millones, debido a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

Ante esta situación, el Gobierno cubano aprobó el pasado junio -dentro del paquete de las 176 reformas económicas que buscan descentralizar y liberalizar la economía de la isla- varias medidas para dinamizar el sector turístico, entre ellas la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

También permitirá al sector privado ejercer de agentes turísticos, guías y agentes. El Ejecutivo de La Habana prevé, además, poner en marcha una tasa del 1 % a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica.