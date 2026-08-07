El turista con hantavirus que está en Galicia pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio

El Ministerio francés de Sanidad, que presentó este viernes en un comunicado esas estimaciones que se asientan en la literatura científica, subrayó que "el riesgo de transmisión se considera en cualquier caso débil".

Además, precisó que ese riesgo afecta "únicamente" a las personas que estuvieron en contacto más estrecho con él, es decir, a las que vivían bajo el mismo techo, a las que compartieron habitación o los que estuvieron muy cerca de él, en particular en los transportes (a menos de dos metros durante un periodo de al menos 15 minutos) y a los sanitarios que lo pudieron atender sin protección adaptada.

Este hombre estuvo durante la segunda mitad de julio en tres regiones francesas (Nueva Aquitania, Normandía e Isla de Francia) y durante esa estancia tuvo algunos síntomas similares a los de la gripe que le llevaron a una consulta médica.

Los facultativos franceses, que tenían en mente la epidemia de hantavirus del crucero MV Hondius que había salido de Argentina, decidieron verificar si podía tratarse de esa enfermedad y encargaron un test, cuyo resultado positivo se conoció este jueves, cuando el turista ya no estaba en Francia, sino en España.

El Ministerio francés de Sanidad destacó que cuando se le hizo el examen médico en Francia, aunque presentaba síntomas "ya tenía una carga viral muy débil", como lo ha puesto en evidencia el test, lo que "traduce un potencial de transmisión muy limitado".

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A ese respecto, recordó que los estudios científicos muestran que el riesgo de transmisión del tipo de hantavirus identificado, el andes, "está directamente relacionado con la carga viral".

Las autoridades francesas están llevando a cabo un trabajo para trazar a todos los que pudieron ser eventuales contactos de riesgo, a los que se va a recomendar que permanezcan aislados a domicilio durante seis semanas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad (OMS) y del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.