Erdogan llega a Arabia Saudí para firmar un acuerdo de defensa con Riad y Pakistán

La agencia oficial de noticias saudí SPA informó en una breve alerta de la llegada de Erdogan a la ciudad de Yeda, ubicada en la costa del mar Rojo y donde Bin Salmán recibe gran parte de sus visitas de alto nivel, sin aportar más detalles.

El presidente turco realizará una "visita de trabajo" de un día a Arabia Saudí, en medio de las crecientes tensiones regionales y la guerra entre Estados Unidos e Irán, y se espera que participe en una reunión con el príncipe heredero saudí y el primer ministro de Pakistán, según el Gobierno de Turquía.

Asimismo, la agencia turca Anadolu informó de que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán "firmarán un acuerdo de defensa trilateral".

Esta es la segunda visita de Erdogan a Arabia Saudí este año, la primera desde el inicio de la guerra, y medios árabes apuntan que sus encuentros estarán relacionados con la seguridad marítima y los desarrollos en Oriente Medio, así como en posibles acuerdos de defensa entre estos tres países aliados.

La llegada de Erdogan tiene lugar después de que la semana pasada Arabia Saudí anunciara la creación de la Alianza Multinacional para la Seguridad Marítima con el objetivo de proteger la navegación en el mar Rojo, en un momento en el que los rebeldes hutíes del Yemen -respaldados por Irán- han impuesto un bloqueo a Riad en esa vía.

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La alianza ha sido respaldada por 14 países, que firmaron la declaración fundacional, y entre ellos se encuentran Turquía y Pakistán.

Además, Islamabad ha desempeñado un papel central en los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán y forma parte, junto con Arabia Saudí, Egipto y Turquía, de un grupo de países que ha respaldado las negociaciones para intentar contener la crisis en Oriente Medio.

Por su parte, la visita de dos días de Sharif a Arabia Saudí se produce, según la diplomacia paquistaní, "en un contexto de crecientes tensiones en el Golfo” y servirá para “profundizar la cooperación estratégica, mejorar la coordinación multilateral y reforzar una alianza anclada en décadas de confianza mutua".