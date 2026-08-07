Erdogan señala producción de armamento como objetivo de pacto con Pakistán y Arabia Saudí

"El acuerdo, que se fundamenta en la capacidad disuasoria colectiva, contribuye también a avanzar en la cooperación militar y de seguridad y la lucha contra el terrorismo y a desarrollar proyectos conjuntos de la industria militar", escribió el mandatario turco en la red social X.

El comunicado oficial conjunto difundido por los tres Gobiernos implicados solo menciona como objetivos la "disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión" y "el fortalecimiento de todos los aspectos de la cooperación militar".

Ankara lleva más de una década invirtiendo en el desarrollo de su industria de armamento y en los últimos años ha desarrollado una vigorosa expansión de su capacidad mediante proyectos conjuntos con varios países europeos, entre ellos España e Italia.

Desde el lustro 2016-2020 al actual, Turquía ha duplicado su exportación de armamento y se sitúa ahora en el puesto 11 mundial, con ventas por valor de 10.500 millones de dólares en 2025, un incremento neto desde los 7.100 millones del año anterior, y diez veces más que en 2010.

También durante la reciente cumbre de la OTAN, celebrada el 7 y 8 de julio pasados en Ankara, las autoridades turcas han invertido un gran esfuerzo en presentar a su país como proveedor, con una feria de armamento concentrando gran parte de la actividad de la primera jornada del evento.

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Por ahora, los principales clientes de las empresas turcas son Pakistán y Emiratos Árabes Unidos, mientras que Arabia Saudí, el tercer mayor importador de armas del mundo en el último lustro, compra sobre todo en Estados Unidos, Francia y España.