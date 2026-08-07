Estados Unidos reanudará parcialmente inspecciones de aguacate en el mexicano Michoacán

En un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México Ronald D. Johnson explicó que la decisión se tomó tras evaluar los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano y las medidas de seguridad desplegadas en el estado.

La reanudación comprenderá los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, así como la zona ubicada entre Morelia y Pátzcuaro.

Johnson puntualizó que la medida forma parte de un proceso gradual para generar las condiciones que permitan restablecer plenamente las actividades del Gobierno estadounidense en Michoacán.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustaremos nuestras operaciones según corresponda”, señaló en la nota.

El diplomático destacó además que la seguridad del sector agrícola beneficia a ambos países, al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y contribuir a la prosperidad económica.

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El anuncio representa un primer paso hacia la reapertura total del programa, aunque no detalla cuándo se normalizarán por completo las certificaciones y los embarques.

La suspensión temporal de las actividades del personal agrícola de Estados Unidos en Michoacán frenó desde el pasado miércoles las certificaciones y los embarques de aguacate hacia ese país, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una "amenaza contra intereses" de Estados Unidos.

La medida afectó a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los empaques autorizados para exportar aguacate desde Michoacán, principal estado productor del fruto en México.

Según datos de la Secretaría de Agricultura de México, el país exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.