Fallas técnicas y ansiedad, los desafíos del nuevo examen de la UNAM tras trampas con IA

"El sistema está saturado. Vamos a intentar entrar en la noche", relata César Ruiz, padre de una estudiante aceptada en la UNAM, sobre las fallas técnicas del sitio para ingresar el folio que permite obtener la fecha, hora y sede para presentar la prueba de control.

Amairani, hija de Ruiz, es una de las cerca de 59.000 aspirantes que deberán repetir de manera presencial su examen de ingreso.

En una entrevista con EFE, Ruiz cuenta que Amairani, aspirante a la carrera de Pedagogía, obtuvo 106 aciertos en la evaluación en línea, por lo que recibió una carta de aceptación.

Sin embargo, tras las irregularidades presentadas, tendrá que someterse de nuevo a la prueba de control, que podrá realizar una vez que su folio sea aceptado en el sitio web de la UNAM, conocido como ‘TU SITIO’.

El escenario de "incertidumbre" preocupa a Ruiz, quien confiesa que su hija atraviesa "problemas estomacales" derivados del "estrés y la ansiedad" que le ha provocado este proceso, en el que, como muchos aspirantes, realiza diariamente simuladores del examen, algunos gratuitos o de paga.

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Como la hija de Ruiz, Sayra Guadalupe Olguín también practica con simuladores, pues tendrá una "segunda oportunidad" para presentar la prueba tras alcanzar el puntaje mínimo requerido para ingresar a la licenciatura en Comunicación y Periodismo.

"La verdad es que estoy muy nerviosa de volver a hacer el examen, pero me estoy preparando a partir de simuladores", dijo la aspirante, para quien estudiar a diario es clave para "retener la información".

Olguín es una de las aspirantes convocadas a la prueba de control tras superar el "mínimo 2021-2026", es decir, el puntaje más bajo con el que se ingresó a la misma licenciatura, plantel educativoy modalidad durante los últimos seis procesos de admisión.

La joven, de 18 años, confirmó que la página de ‘TU SITIO’ presenta inconsistencias. Detalló que después de varios intentos en los que la plataforma parecía estar en mantenimiento, logró registrar su folio que le permitirá presentar el examen de control el 19 de agosto en el Palacio de los Deportes (recinto deportivo), el último día reservado en la agenda para los aspirantes residentes en Ciudad de México.

Y es que la universidad determinó que el examen de control se aplicaría de manera presencial entre el 12 y el 19 de agosto en las sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Tanto Ruiz como Olguín desean que este aletargado proceso termine y que las fallas presentadas durante el primer día de inscripción para la evaluación no retrasen aún más el ingreso de los estudiantes.

Según el calendario oficial, la institución tenía programado el arranque del ciclo escolar 2026-2027 el 10 de agosto, una fecha que sufrirá varios días de retraso.

El examen de control al que se enfrentarán Amairani, Olguín y miles de jóvenes mexicanos surge tras la revisión de una comisión integrada por 16 expertos, que analizaron las supuestas irregularidades en los resultados de la polémica prueba de admisión en línea y optaron por repetirla de manera presencial.

El caso representó una de las mayores controversias en la historia de la UNAM, la casa de estudios más grande del país y de América Latina en número de estudiantes.