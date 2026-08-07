Fallece el sospechoso de un tiroteo en una escuela de Tailandia, con posibles víctimas

"Las autoridades están tomando control de la situación después de un incidente armado en una escuela en Nonthaburi (provincia al noroeste de Bangkok). Hay informes sobre posibles muertes y heridos", señaló la Policía Real de Tailandia en su cuenta oficial de Facebook.

En otra publicación en la cuenta de la cadena de televisión de la Policía, también en Facebook, el cuerpo informó de que el sospechoso falleció, sin especificar cómo, y que se la zona se está despejando.

Previamente, las autoridades habían indicado que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela de Secundaria Debisirin, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa.

Medios locales como la cadena Thai PBS indicaron por su parte que habría dos fallecidos, entre ellos el presunto autor, a quien identifican como un estudiante de secundaria de 15 años -lo que no ha confirmado la Policía tailandesa-, y unos quince heridos.

El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.

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Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población civil.