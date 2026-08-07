Filipinas recibe petición de EEUU para extraditar a un influyente pastor acusado de trata

"El Departamento de Asuntos Exteriores confirma que ha recibido la solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos para Apollo Quiboloy. El DFA ha remitido la solicitud al Departamento de Justicia", indicó el ministerio.

Tras esta solicitud, el Departamento de Justicia filipino deberá evaluar la petición y dar los siguientes pasos mientras Quiboloy permanece detenido en Filipinas, donde también afronta procesos judiciales por trata de personas y abusos sexuales contra menores.

El predicador, de 76 años y líder de la Iglesia Reino de Jesucristo, fundada en 1985 en la ciudad sureña de Dávao, figura en la lista de los más buscados por el FBI estadounidense. La Fiscalía federal de Estados Unidos lo acusa de tráfico sexual de menores, tráfico sexual mediante fuerza, fraude y coerción, fraude migratorio, blanqueo de dinero y otros delitos.

El predicador fue detenido el 8 de septiembre de 2024 por un enorme operativo de dos semanas en Dávao, en el que participaron más de 2.000 policías y cientos de soldados, para cercar el complejo del grupo evangelista que lideraba.

Los seguidores del predicador trataron de impedir la detención de su líder y protagonizaron enfrentamientos contra los agentes, en los que resultaron heridos más de 100 fieles evangelistas y 60 policías, mientras una persona falleció por problemas cardíacos, según el recuento oficial.

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Considerado durante años uno de los líderes religiosos con mayor influencia política en Filipinas, Quiboloy fue asesor espiritual del expresidente Rodrigo Duterte, actualmente detenido en La Haya para responder ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sangrienta guerra contra las drogas.