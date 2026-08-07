Fuerzas de cuatro países simulan un asalto naval para impedir un ataque al Canal de Panamá

El ejercicio naval tuvo lugar en la Bahía de Panamá (Pacífico), por el área de la entrada al paso navegable, e involucró a 45 soldados de élite de Argentina, EE.UU. Panamá y Perú y tres botes tácticos, explicó a los periodistas el subcomisionado panameño Cristian Escala, oficial planificador del Ejercicio Panamax.

Se trató de un "simulacro diseñado como un escenario controlado" en el que mediante "información de inteligencia" el grupo de asalto sale de una base naval para tomar el buque, que está en manos de terroristas que tiene como objetivo el Canal, en una operación que se realiza en una hora y media, explicó el subcomisionado.

Panamax 2026 es un ejercicio de entrenamiento organizado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos, indicó este viernes la Embajada estadounidense.

Su objetivo es mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales complejas y en todos los escenarios, con el fin de garantizar el libre flujo del comercio a través del Canal de Panamá y mantener la seguridad y la estabilidad en la región.

Por la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial. EE.UU. es su principal usuario, con más del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o destinada a ese país, seguido de China y Japón.

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En los ejercicios militares participan Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, el Reino Unido, Estados Unidos y Panamá, de acuerdo con la delegación diplomática estadounidense.

Panamá, un país sin ejército pero con una fuerza pública constituida por policías especializadas, es el anfitrión del ejercicio y Estados Unidos codirige los cuatro componentes de fuerza.

Junto a sus homólogos estadounidenses, Argentina codirige el componente de fuerzas de operaciones especiales, Chile codirige el componente marítimo, Colombia codirige el componente aéreo y Perú codirige el componente terrestre, agregó la Embajada de EE.UU.

Los ejercicios comenzaron el pasado 3 de agosto y se extenderán durante once días con 1.700 soldados, equipos especializados y armamento, según la información difundida por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Este 2026 marca la primera vez en 14 años que Panamax se lleva a cabo como un ejercicio multinacional en vivo en Panamá, así como un ejercicio de puesto de mando, tanto en Panamá como en EE.UU., de acuerdo con la información oficial.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 26 años, tal como lo establecen los Tratados Torrijos-Carter de 1977.