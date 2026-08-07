Fujimori dice que Perú y México son "hermanos" y destaca el restablecimiento de relaciones

"Estamos muy contentos de que el Perú y México hayan recuperado sus relaciones diplomáticas, somos países hermanos, amigos, con historia de muchísimos años de amistad", declaró la gobernante durante una visita de trabajo a la región centro andina de Junín.

La mandataria recordó que antes de asumir el mando, el pasado 28 de julio, ya había adelantado que el restablecimiento de estas relaciones era uno de sus principales objetivos.

Fujimori también explicó que su Gobierno decidió otorgar el salvoconducto a Chávez porque su intención es ser muy "institucional y de absoluto respeto al Estado de derecho".

"Bajo ese principio, y de acuerdo al derecho internacional, correspondía, y por eso hemos actuado de esta manera", acotó.

La presidenta resaltó que la decisión ha sido muy bien recibida por el gobierno mexicano ya que, según dijo, "cuando uno actúa de manera institucional, uno no ve los colores políticos, uno actúa de acuerdo a ley".

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Añadió que espera que el nuevo embajador peruano en México sea nombrado en los próximos días y que el país norteamericano haga lo propio en el menor tiempo posible.

Los gobiernos de Perú y México confirmaron este viernes que han acordado restablecer sus relaciones diplomáticas después que el Ejecutivo peruano aceptó dar el salvoconducto a Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), a la que el gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático.

Perú rompió las relaciones con México a todo nivel desde noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, la misma pena que recibió Castillo.

En ese momento, las relaciones entre ambos países ya se manejaban a nivel de encargados de negocios, después que Perú hubiera expulsado al embajador de México y hubiera retirado al suyo desde diciembre de 2022, cuando el gobierno del entonces presidente mexicanos Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y no reconoció la legitimidad como su sucesora de la vicepresidenta Dina Boluarte.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes el restablecimiento de las relaciones y calificó la decisión del Gobierno de Fujimori como una acción de "buena voluntad" hacia México, aunque remarcó que su Gobierno no modificará su posición respecto a Castillo, al que consideran que está injustamente encarcelado.

Por su parte, la Cancillería peruana enfatizó que la entrega del salvoconducto a Chávez no supone admitir que sea una perseguida política y recordó que esta "ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional" peruano y también está siendo investigada por presuntos casos de corrupción.