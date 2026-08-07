FundéuRAE: "campin", adaptación de "camping"

En las noticias pueden verse frases como las siguientes: "Los campings madrileños rozan el lleno total este verano", "Estos son los países de Europa más baratos para los amantes del camping" o "Los campings más bonitos del mundo que tienes que visitar".

Como otras palabras acabadas en "-⁠ing", "camping" puede adaptarse prescindiendo de la "g" final ("campin"), tal como se pronuncia normalmente en español, según la "Ortografía de la lengua española". No es adecuada, en cambio, la forma híbrida "cámping", que no es ni inglesa ni española.

Por su parte, el "Diccionario panhispánico de dudas" señala que esta adaptación cuenta con dos plurales: "cámpins" y "cámpines", ambas formas con tilde en la "a".

Cabe añadir que, para referirse a la actividad de acampar en ellos, se usa el término "campismo", y, para quien lo practica, "campista".

Por tanto, en los ejemplos se podría haber escrito "Los cámpins/cámpines madrileños rozan el lleno total este verano", "Estos son los países de Europa más baratos para los amantes del campin" y "Los cámpins/cámpines más bonitos del mundo que tienes que visitar".

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Si se mantiene el extranjerismo, lo apropiado es resaltarlo con cursiva (o comillas), como lo recoge el "Diccionario de la lengua española".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.