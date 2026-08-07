Gabinete de Seguridad israelí pide retomar los ataques en Gaza tras 4 días sin bombardeos

El grupo islamista palestino Hamás "aceptó el plan de 15 puntos, pero no ha renunciado a su objetivo de destruir Israel", advirtió durante la reunión el general de brigada Ofir Mizrají-Rozen, jefe de la inteligencia militar israelí, según informa el diario Israel Hayom, una información de la que se han hecho eco otros medios israelíes.

"Es evidente que Hamás está intentando pasarnos la pelota", agregó Mizrají-Rozen, según dicho medio.

Por su parte, David Zini, jefe del Shin Bet -el servicio de seguridad interior israelí- advirtió al gabinete de que el acuerdo de Hamás sobre la hoja de ruta de Gaza es una "emboscada estratégica", destinada a ganar tiempo y asegurar que Israel no vuelva a operar allí antes de las elecciones legislativas, convocadas para el próximo 27 de octubre.

Varios ministros presionaron a Netanyahu para que declare formalmente el rechazo de Israel a la implementación del plan anunciado a finales de julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aprobado por Hamás, por el que este se compromete a desarmarse si las tropas israelíes abandonan la Franja.

El canal de televisión israelí i24News, que también tuvo acceso a las deliberaciones del Gabinete, recordó este viernes que tras la reunión quedó en el aire la autorización formal israelí de la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente multinacional propuesto en el marco de la Junta de Paz impulsada por Trump.

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Durante la reunión, además, el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista Itamar Ben Gvir, se enfrentó a Netanyahu e instó a mantener a diario los ataques selectivos en Gaza, a lo que el primer ministro respondió que "en los próximos 90 días, nada será táctico".

Tras meses de ataques letales casi diarios, el Ejército israelí no bombardea la Franja de Gaza desde la noche del lunes, el mismo día en que el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, se reunió con Netanyahu y presuntamente le pidió detener los ataques.

Sí han continuado, sin embargo, los ataques terrestres, que han herido a cinco personas en las últimas 24 horas según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás.

Según la misma fuente, desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el balance asciende a 1.255 muertos, 4.125 heridos y 806 cuerpos recuperados, mientras que el cómputo total desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 (tras la masacre cometida por Hamás y otros grupos en Israel en la que murieron 1.200 personas y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza) se eleva a 73.382 muertos y 174.236 heridos.