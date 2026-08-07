Gobierno de Perú reafirma compromiso en la lucha contra la minería ilegal en la Amazonía

Huaroc visitó el Puesto de Vigilancia y Control Yarana, en la región amazónica de Loreto, donde destacó el trabajo que realizan las instituciones del Estado para proteger la cuenca del río Nanay, uno de los afluentes del Amazonas, señaló el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

"Como Gobierno tenemos el compromiso de fortalecer las acciones para combatir los delitos que amenazan nuestra Amazonía. Lo haremos con un trabajo articulado entre las instituciones del Estado y con mayor presencia en el territorio", sostuvo el ministro.

En el lugar, ubicado dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, el funcionario señaló que se fortalecerán las acciones para combatir la minería ilegal y otras actividades ilícitas "mediante un trabajo articulado y una mayor presencia en el territorio".

En ese sentido, recibió información sobre las acciones que desarrollan la Policía Nacional, la Marina de Guerra, el gobierno regional de Loreto, el Ministerio Público y el Sernanp para proteger la cuenca del río Nanay.

El ministro conoció el funcionamiento del puesto de Yarana, que es considerado un punto estratégico para el monitoreo del ingreso de combustible e insumos utilizados por la minería ilegal en la parte alta de la cuenca del río.

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El Sernanp remarcó que debido a la complejidad del territorio y a las variaciones en las rutas empleadas por las organizaciones delictivas, "las acciones de control requieren una coordinación permanente entre las entidades involucradas".

En ese sentido, Huaroc dijo que el Sernanp tendrá el respaldo del Ministerio del Ambiente para fortalecer sus capacidades y continuar protegiendo las áreas naturales protegidas.

La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana protege cerca de 58.000 hectáreas de bosques amazónicos y forma parte de la cuenca del río Nanay donde, aguas arriba, también se ubica el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira.