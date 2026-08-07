Hijos de víctimas del fuego mortal de Almería (España) piden investigar la falta de avisos

La sesión consistió en un trámite procedimental para informar a los allegados de sus derechos y ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa para reclamar o ejercer la acusación en un futuro juicio.

Según fuentes judiciales, las comparecencias se llevaron a cabo en su inmensa mayoría de forma telemática debido a la residencia en el extranjero de los afectados, aunque algunos familiares acudieron presencialmente a la sede judicial.

A la salida del juzgado, Thomas-Wolf Verdonckt, hijo del empresario belga Stanislas Verdonckt, de 63 años, fallecido en el siniestro, confirmó en declaraciones a Canal Sur su intención de ser parte activa en el proceso.

"He hecho mi declaración ante el juez. Creo que este caso merece una investigación muy detallada y exhaustiva, y voy a personarme en la causa", aseveró.

Se reafirmó en la denuncia que viene manteniendo desde el inicio de la tragedia y en que poco antes de las 21:00 horas del jueves en el que se desató el fuego, cuando las llamas ya avanzaban hacia Bédar (Almería), habló con su padre y nadie le había alertado del peligro inminente ni de la necesidad de evacuar.

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"Quiero que la investigación siga su curso y revele lo que pasó", sentenció al ser preguntado por una posible negligencia en la respuesta.

En la misma línea se pronunció la hija de Tita y Fran, un matrimonio de nacionalidad inglesa que también perdió la vida cercado por las llamas.

Señaló que su comparecencia fue muy breve y que aún debe valorar con el resto de su familia si se personarán como acusación, pero se mostró convencida de que hubo fallos en la alerta ciudadana.

"Creo que sí falló algo. Con más tiempo, la situación habría sido diferente y, posiblemente, mis padres estarían aquí", lamentó.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) precisaron que aún no se puede confirmar la decisión del total de los afectados por encontrarse la diligencia en curso, otras fuentes del caso señalaron que la previsión es que la gran mayoría de los familiares termine formalizando su personación en las diligencias, sobre las cuales pesa el secreto de sumario.