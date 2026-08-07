Hunden barcazas en el Danubio para subir el caudal y operar una central nuclear en Rumanía

Ante la falta de agua, la planta atómica -que con su potencia instalada de 1.400 MGW produce un 20 % de la electricidad consumida en el país- tuvo que desconectar uno de sus dos reactores el pasado 28 de julio.

En total está previsto hundir cuatro barcazas, aunque las maniobras, aplazadas en dos ocasiones por las fuertes corrientes, son complejas.

Las dos primeras serán inundadas de forma gradual en una operación que puede prolongarse hasta cuatro horas, mientras que las otras dos se colocarán unos 300 metros aguas abajo y previsiblemente serán hundidas mañana, sábado.

Según la Administración Nacional Aguas de Rumanía, las embarcaciones fueron cargadas con rocas hasta alcanzar un calado de 1,9 metros y serán hundidas una a una de forma controlada, bajo estrictas medidas de seguridad.

La intervención busca reducir la pérdida de agua en la zona de Cernavoda y preservar las condiciones hidrológicas necesarias en un momento en que el Danubio registra caudales excepcionalmente bajos por la sequía en Europa central donde nace el río, el segundo más grande del continente.

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Según los hidrólogos, el río transporta 1.400 metros cúbicos por segundo a su entrada en Rumanía, con una previsión de aumento hasta 1.450 metros cúbicos por segundo a mediados de la próxima semana.

Aun así, el caudal seguirá muy por debajo de la media que suele tener en agosto, con unos 3.900 metros cúbicos por segundo.

Si la operación tiene éxito, permitirá mantener el suministro de agua para la central entre dos y cuatro días adicionales.

Al mismo tiempo, las autoridades han pedido a la ciudadanía y a las empresas reducir el consumo eléctrico y destacan que desde el pasado 1 de agosto la demanda nocturna ha disminuido en torno a 300 megavatios.