Hutíes tachan pacto entre A. Saudí, Turquía y Pakistán de "sesión de fotos conmemorativa"

"Lo máximo que el jefe del régimen saudí (el príncipe heredero Mohamed bin Salmán) obtendrá de estos eventos es una sesión fotográfica conmemorativa", declaró el Ministerio de Exteriores controlado por los rebeldes yemeníes en un comunicado emitido tras la firma calificada de "histórica" por estos tres países.

El departamento añadió que Riad debería "trabajar para poner fin al bloqueo y a todas las actividades hostiles en el Yemen", en lugar de "buscar soluciones a la difícil situación en la que se encuentra", en referencia al bloqueo marítimo impuesto por los hutíes a Arabia Saudí y a los ataques que el movimiento lanza contra su territorio.

Asimismo, acusó a la monarquía árabe de "comprar lealtades" de otros países para sus propios intereses, al tiempo que criticó "el despilfarro de la riqueza" del mayor productor de petróleo de la OPEP con pactos de este tipo, que, según Arabia Saudí, tiene un objetivo disuasorio.

"Ningún bloque regional o global podrá confiscar los derechos legítimos del pueblo yemení", agregó Exteriores de los hutíes, que acusan a Arabia Saudí de controlar el espacio aéreo y marítimo del Yemen desde que Riad intervino en la guerra en el país en 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení.

Por este motivo, los hutíes prometieron que continuarán defendiendo "los derechos legítimos del Yemen" independientemente de "la magnitud de los desafíos o la evolución de los acontecimientos".

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En paralelo, el presidente del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, afirmó que cualquier país que se una a Riad en su campaña militar y en el "bloqueo de 12 años" contra el Yemen será considerado un agresor por el movimiento, según declaraciones emitidas por la cadena Al Masirah, controlada por los rebeldes.

"¡Aunque consigan el apoyo del mundo entero, no les servirá de nada!", sentenció.

La alianza une formalmente la capacidad militar de tres potencias islámicas de mayoría suní: Pakistán, la única nación con armamento nuclear del mundo musulmán; Turquía, que ostenta el segundo ejército en tamaño de la OTAN; y Arabia Saudí, pilar económico de la región.